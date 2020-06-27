شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس معاقبة حازم إمام بعد بيان رفض عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، توقيع عقوبات على حازم إمام لاعب الزمالك بعد البيان الذى أصدره اللاعب أمس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، والذى تضمن هجوما على اللجنة الخماسية حيث قال اللاعب فى البيان أنه اتحاد الكرة يضحى بأرواح اللاعبين من أجل إرضاء أحد الأندية.

وتعقد اللجنة الخماسية اجتماعا غدا الأحد على هامش اجتماعاتها مع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، لمناقشة بعض الأمور ومن بينها بيان حازم امام الذى تضمن هجوما على اللجنة الخماسية.

وأصدر حازم إمام، قائد الزمالك، بيانا عن لاعبى الفريق الأبيض مطالبين مجلس إدارة النادى بالتمسك بالقرار الصادر من المجلس برئاسة مرتضى منصور والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بعدم استكمال بطولة الدورى لهذا الموسم.

وجاء بيان حازم إمام عبر حسابه على انستجرام كالتالى:

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السيد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك السادة الافاضل أعضاء المجلس.

مستر كارتيرون المدير الفني.

الاستاذ أمير مرتضي منصور المشرف علي فريق الكرةً.

تحيه طيبه

ابلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الأول لنادينا العريق بانني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة اسرنا من اجل استكمال الدوري وارضاء النادي الاهلي ومن يساندونه مضحيين بارواحنا فلن ننزل الملعب قبل القضاء علي فيروس كورونا البشع أو اكتشاف مصل له ولن يرغمنا أحد علي التضحية بحياتنا تحت اي ضغوط مهما كانت وخاصة بعد اصابة زميلنا محمد عواد حارس مرمي الفريق الاول بفيروس كورونا ونحن اللاعبون مستعدون إلى الذهاب إلى أعلي مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامةً رئيس الجمهورية الزعيم الوطني المحترم لنوضح لفخامتة أن هناك لجنة خماسية تضحي بارواح ابنائك من اللاعبين من أجل ارضاء أحد الاندية.. شفاك الله وعافاك يا عواد".