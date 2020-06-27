شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يظهر بملابس جديدة أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلّم لاعبو الأهلي ملابس جديدة من شركة الملابس العالمية الراعية للنادي أوائل يوليو المقبل من أجل إرتداءها خلال تدريبات الفريق القادمة بعدما تسلّم النادي كمية من الملابس وتم الإتفاق على توزيعها على اللاعبين والجهاز الفني في غضون الأيام المقبلة تزامناً مع عودة التدريبات للفريق التى عادت مؤخراً بعد تجميد ما يزيد عن مائة يوماً بسبب "جائحة" كورونا.

وأكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى أن الفريق كان على أتم استعداد لعودة التدريبات، وهو ما ظهر خلال الأيام الأولى من فترة الإعداد التى يخوضها الفريق حالياً عقب قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسماح للأندية للعودة إلى التدريبات الجماعية، والاستعداد لعودة الدورى من جديد بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم.

وأكد قمصان أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وضع برنامجا خاصا للاعبين خلال فترة التوقف اشتمل على جانب بدني، وهو ما ساهم بشكل كبير فى وصول اللاعبين لدرجة جيدة من معدل اللياقة، وهو ما ظهر مردوده فى الأيام الأولى لاستئناف التدريبات.

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وأوضح المدرب المساعد أن الجهاز الفنى يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ اليوم الأول فى التدريبات، وفقا لإرشادات وزارة الشباب والرياضة، حيث تم إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة، بالإضافة إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين أثناء المران ومراعاة التباعد خارج الملعب.

وشدد قمصان على أن اجتماع اللجنة الخماسية مع المدربين الذى حضره أمس الأول كان هدفه الأساسى مناقشة الفترة الزمنية الكافية للتحضير بدنيا وفنيا لمراعاة ذلك خلال وضع جدول الدوري، مشيرا إلى أن فترة الإعداد الحالية كافية من أجل التحضير للمرحلة المقبلة.