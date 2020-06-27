شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. طول ملعب كرة القدم ما بين 110 و130 ياردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا نشاهد مباريات كرة القدم، ولا نعلم مساحة المساحة المستطيل الأخضر الذى يتواجد بداخله 22 لاعبًا من الفريقين المتنافسين، بخلاف حكم المباراة، ويتحدد طول الملاعب فى كرة القدم من قبل الفيفا، حيث إنها الجهة الرسميّة الوحيدة المسئولة عن وضع قوانين ونظام اللعبة فى جميع أنحاء العالم.

ويبلغ طول ملعب كرة القدم بين 110 و130 ياردة أى ما يساوى 100.5 إلى 118.8 متر، وفقا لما تم تحديده من قبل الفيفا، ويتراوح عرض ملعب كرة القدم بين 50 إلى 100 ياردة، أى ما يساوى 45.7 إلى 91.4 متر.

ويتكوّن المرمى من قائمين وعارضة، يكون ارتفاعها عن الأرض 2.44 متر ولا يزيد سمكها عن 12.5 سم، كما تكون المسافة بين القائمين 7.32 أمتار.

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بينما يتم تحديد منطقة الجزاء من منطقتى المرمى عند نهايتى ميدان اللعب، حيث يرسم خطين عاموديين بزاوية قائمة على خط المرمى على مسافة 16.5 متر من الحافة الداخلية لقائمى المرمى.

ومن شروط ركلة الجزاء تحديد هوية اللاعب الذى سيقوم بتنفيذ تلك الركلة عند احتساب ركلة جزاء لفريقٍ مُعين، ويتم وضع الكرة بشكلٍ ثابت على نقطة علامة الجزاء التى تبعد 11 متراً عن خط المرمى، ويجب ألا يكون هناك حركة فى أى من أجزاء المرمى؛ كالقائمين، والعارضة، أو حتى الشبكة.

ويجب أن يكون حارس المرمى فى مواجهة اللاعب الذى سينفذ الركلة؛ بحيث يكون واقفاً بين قائمى المرمى ودون أن يلامس أى منهما إلى أن يتم ركل الكرة، كما يجب على حارس المرمى أثناء تنفيذ الركلة الوقوف على نفس خط المرمى بحيث يكون ملامساً له على الأقل بقدمٍ واحدة من جسده أو فى نفس المستوى مع هذا الخط، ويقف باقى لاعبى الفريقين خارج منطقة الجزاء، وعلى مسافة لا تقل عن 9.15 متر من علامة الجزاء، كما يجب عليهم أن يكونوا داخل أرض الملعب.