شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعود إلى القاهرة أول يوليو بعد قضاء إجازة عائلية فى سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، 1 أو 2 يوليو المقبل على أقصى تقدير موعداً للعودة للقاهرة قادماً من بلاده بعدما سافر إليها يوم 12 يونيو الجارى لقضاء إجازة تستغرق عدة أيام يزور خلالها أسرته التى تُقيم هناك، وأجرى مسئولو القلعة الحمراء اتصالات مع المدرب السويسرى خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد عودته من بلاده، وأكد لهم أنه سيعود فى الأول أو الثانى من يوليو المقبل حسب ظروف الطيران، وشدد على أنه سيعود عبر إحدى الطائرة القادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية لعدم وجود رحلات مباشرة وقتها من سويسرا إلى القاهرة حيث سيستقل فايلر قطاراً من سويسرا إلى ألمانيا ومن فرانكفورت إلى القاهرة.

وسافر فايلر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته التى تقيم هناك خاصة وأنه لم يسافر إلى سويسرا منذ توليه مسئولية تجدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضى وفشل فى العودة إلى بلاده طوال الأشهر الماضية ومنذ تجميد النشاط الرياضى على خلفية "جائحة" كورونا بسبب حظر الطيران قبل أن ينجح فى العودة إلى بلاده عبر طائرة خاصة من مدينة الجونة يوم 12 يونيو الماضى رفقة أحد أهم رجال الأعمال فى مصر.

وتحدث فايلر مع زوجته بشأن ملف التجديد للأهلي حيث سبق وأتفق المدرب السويسرى مع إدارة النادى على التجديد قبل السفر لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمى لحين إستشارة زوجته بشأن التجديد وأتفق المدير الفنى على التجديد موسماً ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة.

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فيما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى أنه على تواصل دائم مع رينيه فايلر لإطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلر يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التى يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية فى ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأمور تسير بشكل ممتاز للغاية منذ العودة للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أن هناك تركيزا شديدا من قبل الجهاز الفنى واللاعبين؛ للاستعداد بقوة لعودة النشاط الرياضى محليا وأفريقيا