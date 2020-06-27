شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل عملية التطهير خلال تدريبات الفريق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نادى المقاولون العرب عملية تطهير ملعب تدريب الفريق واستاد عثمان أحمد عثمان بقلعة ذئاب الجبل، خلال مران الفريق الذى أقيم اليوم، كما قام النادى بتعقيم غرفة خلع الملابس قبل انطلاق المران الأول اليوم، حيث أدى الفريق مرانا خفيفا فى بداية الاستعداد لعودة الدوري بعد تعقيم الملعب.

في سياق متصل، خضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الكرة، اليوم السبت، لإجراءات أخذ المسحة الثانية للكشف عن كورونا، وذلك تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي في 25 يوليو المقبل.

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وكانت نتائج المسحة الأولى التي جرت يوم الأثنين الماضي بقلعة ذئاب الجبل، قد أظهرت وجود حالة إيجابية رفض المقاولون الكشف عن هويتها احتراماً للخصوصية، وأكد مسئولو النادي أنه تم عزل الحالة المصابة.