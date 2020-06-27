شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يؤجل استئناف تدريبات الاتحاد حتى ظهور نتيجة المسحة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، عودة الفريق إلى التدريبات إلا بعد ظهور نتائج المسحة الثانية والتى خضع لها اللاعبون اليوم بمقر النادى بسموحة، وانتظم جميع اللاعبين، وقام عمرو الأشلم طبيب الفريق بتوجيه جميع الإرشادات والتعليمات للمرحلة القادمة وحصل كل لاعب على شنطة طبية بها جميع مستلزمات الوقاية.

وأكد طلعت يوسف أنه لن يتم التدريب إلا بعد إعلان نتيجة المسحة الثانية والتى ستظهرالاثنين المقبل، على أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين كل منها سيتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات خلال المرحلة الأولى.

وسادت حالة من الاطمئنان بين اللاعبين بعد علمهم بحالة زميلهم المصاب بالكورونا والاطمئنان على حالته المستقرة.

فى سياق متصل، أعلن نادى الاتحاد السكندرى الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع من الأعضاء خلال تواجدهم بالنادى اعتباراً من 1 يوليو المقبل، بعد فترة طويلة دامت لـ4 أشهر من غلق الأندية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وجاءت إجراءات عودة فتح أبواب النادى أمام أعضائه كالتالى:

1. مواعيد استقبال السادة الأعضاء من الساعة التاسعة صباحاً و حتى السابعة مساءً بمقر الشاطبى و فرع سموحة.

2. أستمرار تعليق جميع الأنشطة الرياضية .

3. الالتزام بالمرور من خلال بوابات التعقيم و قياس درجة حرارة الجسم ، للتعقيم قبل الدخول والتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة العضو أو العاملين بالنادى.

4. التزام جميع الأعضاء والعاملين بارتداء الأقنعة الواقية "الكمامة" منذ دخول النادي حتى مغادرته .

5. يمنع أصطحاب المرافقين .

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6. يمنع دخول النادى لمن هم أقل من 12 سنة .

7. يمنع التدخين منعاً باتاً بجميع أرجاء النادي

8. عدم الالتزام بإرتداء الأقنعة الواقية " الكمامة " داخل النادي سيتعرض العضو المخالف للإيقاف .

9. مواعيد العمل بإدارة الاشتراكات إعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً .

10. السماح بإشغال 25% فقط من سعة الأماكن المغلقة في النادى للحفاظ على التباعد الاجتماعى.

11. استمرار غلق غرف تغيير الملابس.

12. استخدام المعدات والأدوات ذات الاستخدام الواحد "الأغذية والمشروبات" لخدمة الأعضاء في الأماكن المفتوحة.

13. الالتزام بتنظيم دخول دورات المياه، حيث يجري تعقيمها قبل وبعد الاستخدام من قبل القائمين عليها.

14. الالتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بارتيادها طبقاً للوضع القائم لضمان التباعد الاجتماعي، من خلال المسافة الآمنة.

15. الالتزام بالمرور من خلال المسارات المحددة من قبل إدارة النادى عند المغادرة لتقليل التزاحم وتطبيق التباعد الاجتماعي.