رامى عاشور يحتفل بتخفيف الإجراءات الاحترازية: "يا صباح اللا حظر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل رامى عاشور، نجم الاسكواش وبطل العالم السابق، بتخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والتى بدأت من اليوم، السبت، ونشر عاشور فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك وقال، "يا صباح اللاحظر علينا كلنا وماحدش يركز مع شعرى أنا شعرى أصلا ما عندوش حظر من زمان أوى هو محتفل على طول كده".facebook
وأعلن رامى عاشور، أسطورة الاسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائى في 22 أبريل 2019، مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .
ولد أسطورة فى 30 سبتمبر عام 1987، واحترف الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.
وحصل فنان الإسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .
وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017
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