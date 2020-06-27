اتحاد الكرة يعلن عن جدول مباريات الدوري الأربعاء ..أزمة بسبب أسوان

يعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن جدول مباريات الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، وانتظاراً لإعلان الاتحاد الأفريقي عن مواعيد الدور قبل النهائي و النهائي لدوري الأبطال الأفريقي وأيضا الإعلان عن التوقفات الدولية للمنتخبات خلال الفترة المقبلة و إجراء تعديلات عليها بعد إلغاء توقف شهر مارس ويونيو بسبب انتشار فيروس كورونا.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن أحد الوسطاء تواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، لنقل له رغبة أحد الأندية السعودية فى ضم الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى، فى الموسم الجديد، إلا إن أمير مرتضى رفض مناقشة أي عرض للاعب إلا بعد وصوله بشكل رسمى ليؤكد له الوسيط أن هناك مندوبا سيحضر من النادى السعودى إلى القاهرة خلال الشهر المقبل من أجل التفاوض معه بشكل رسمى حول الصفقة.