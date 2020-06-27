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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 27 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رجب بكار يُخطر بيراميدز برغبته فى الانتقال إلى الزمالك، اختبار كورونا لـ150 حكماً استعداداً لاستئناف الدورى الممتاز .
الأهلي يعلن تجديد عقد فايلر لمدة موسم خلال ساعات
يعلن مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة تفاصيل تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد المفاوضات المكثفة التى تمت خلال الساعات الماضية والتى أسفرت عن إتفاق بين الطرفين على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد الذي سيكون لمدة موسم واحد بعدما وقع المدرب السويسري على عقود "أون لاين" خلال تواجده في مسقط رأسه لقضاء إجازة هناك تستغرق عدة أيام وسيعود أوائل الشهر المقبل.
اختبار كورونا لـ150 حكماً استعداداً لاستئناف الدورى الممتاز
كشف وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أنه سيتم إجراء اختبار كورونا على حكام الدورى الممتاز قبل انطلاق معسكراتهم بـ3 أيام من أجل الاطمئنان على صحتهم قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز، والتى سيتم تحديد موعدها من قبل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.
استادات القاهرة و الإسكندرية تستضيف مباريات الدوري
استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة مباريات الدوري في حالة إستئنافه بملاعب القاهرة و الإسكندرية، و تحديد فنادق وملاعب معينة لتعقيمها أولاً بأول واستضافة المباريات عليها خلال الفترة المقبلة وهو ما سيتم الانتهاء منه خلال الساعات المقبلة قبل إعلان جدول الدوري.
رجب بكار يُخطر بيراميدز برغبته فى الانتقال إلى الزمالك
أخطر رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، مسئولى ناديه برغبته فى الانتقال إلى نادى الزمالك خلال الموسم المقبل، وذلك لحسم مصيره خلال المرحلة الجارية، خاصة فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب بإتمام خطوة انتقاله خلال الفترة الجارية، بعدما كشف مصدر مقرب منه عن تلقيه اتصالات خلال الفترة الجارية من الزمالك لضمه.
الزمالك يستقر على دخول معسكر مغلق قبل مواجهات دورى أبطال أفريقيا
استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على دخول الفريق معسكرا مغلقا من أجل عزل اللاعبين قبل فترة مناسبة من خوض مواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقد تصل تلك الفترة إلى أسبوعين أو أكثر، حيث ينتظر الجهاز الفنى خلال الفترة الحالية تحديد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" موعد مواجهتى الفريق الأبيض مع الرجاء من أجل بدء العمل لتحضير الفريق لتلك المواجهات.
يعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن جدول مباريات الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، وانتظاراً لإعلان الاتحاد الأفريقي عن مواعيد الدور قبل النهائي و النهائي لدوري الأبطال الأفريقي وأيضا الإعلان عن التوقفات الدولية للمنتخبات خلال الفترة المقبلة و إجراء تعديلات عليها بعد إلغاء توقف شهر مارس ويونيو بسبب انتشار فيروس كورونا.
كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن أحد الوسطاء تواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، لنقل له رغبة أحد الأندية السعودية فى ضم الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى، فى الموسم الجديد، إلا إن أمير مرتضى رفض مناقشة أي عرض للاعب إلا بعد وصوله بشكل رسمى ليؤكد له الوسيط أن هناك مندوبا سيحضر من النادى السعودى إلى القاهرة خلال الشهر المقبل من أجل التفاوض معه بشكل رسمى حول الصفقة.
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