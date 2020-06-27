شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يفاضل بين الغردقة وشرم الشيخ لاستئناف تدريبات المتأهلين لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن المفاضلة بين الغردقة وشرم الشيخ لإقامة معسكر للمنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو التى تم تأجيلها إلى 2021 من أجل خروج اللاعبين من الحالة النفسية بسبب فيروس كورونا وتعليق النشاط على مدار الأيام الماضية .

وقال رئيس اتحاد السلاح، إنه تم تحديد شهر يوليو موعدا مبدئيا للمعسكر، مشيرا إلى أن الموعد النهائى سيحدد الأسبوع المقبل بعد الاطلاع على خطة النشاط الدولى .

وأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسبقا، دليل الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية للاتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام وكل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى حين عودة التدريبات والمسابقات.

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ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب .

ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .

وقرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، استكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد .