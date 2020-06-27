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شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يغازل جماهير سيد البلد بقميص الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل النجم الشاب عمار حمدى، لاعب النادى الأهلى والمعار لفريق طلائع الجيش، جماهير زعيم الثغر نادى الاتحاد السكندرى، بعدما نشر صورا خلال فترة لعبه لزعيم أندية الإسكندرية الموسم الماضى، عبر حسابه على انستجرام.
وكان عمار حمدى، لاعب الأهلى المُعار لفريق طلائع الجيش، أبلغ برغبته فى اللعب لنادى الاتحاد السكندرى الذى طلب ضمه على سبيل البيع النهائى أو الإعارة بعد انتهاء فترة إعارته للطلائع بنهاية الموسم الجارى، وشهدت الفترة الماضية تلقى عمار حمدى عدة عروض من أندية محلية يأتى فى مقدمتها الاتحاد السكندرى وبيراميدز وانبى ودجلة فضلاً عن عرض الطلائع.
ويُفضّل عمار حمدى، اللعب لنادى الاتحاد السكندرى حال عدم عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته للطلائع بنهاية الموسم الجارى، ورغم أن اللاعب الصاعد تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية إلا أنه يرغب فى اللعب لنادى الاتحاد، حيث يرى أن فرصته ستكون أفضل معه أكثر من أى نادٍ آخر وربما أفضل من الأهلى الذى لن يشارك معه حال العودة له مرة أخرة، ويبحث عمار حالياً مع مسئولى الأهلى موقفه من هذه العروض واختيار الأنسب والأفضل له وللنادى.
وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائحة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.
ويرى عمار أنه سبق وتألق بقميص زعيم الثغر لذا يرغب فى العودة له من أجل المشاركة وتقديم نفسه من جديد ليحافظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.
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