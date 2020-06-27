شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن ضم التونسى غيلان الشعلالى: خارج حسابتنا الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت فى الفترة الأخيرة عدة تقارير تونسية ومحلية عن اقتراب التونسى غيلان الشعلالى، لاعب مالاتيا سبور التركى، من نادى الزمالك بداية من الموسم الجديد لدعم صفوف الفريق الأبيض، بعد قراره بفسخ تعاقده مع ناديه التركى لعدم حصوله على مستحقاته المالية ليرحل عن الفريق التركى.

وبالتواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى الزمالك، قال لـ"الخليج 365" إنه لم يحدث أى اتصال بين الزمالك واللاعب أو وكيله مع عدم وجود أى نية لضم اللاعب وأنه ليس ضمن حسابات الزمالك فى الموسم الجديد، ليؤكد عدم صحة تلك التقارير المتداولة عن اقتراب الشعلالى من قلعة ميت عقبة.

فيما تعكف إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، على دراسة السير الذاتية لعدد من المرشحين لتولى منصب مدير التسويق خلال المرحلة المقبلة، لاختيار بديل لشريف إسلام الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة، ومن المقرر أن تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك باختيار مدير التسويق الجديد خلال الفترة المقبلة بعدما تلقت سيرا ذاتية لمجموعة من المرشحين لديهم خبرات فى الشركات المتخصصة فى التسويق الرياضى.

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وسيعمل مدير التسويق الجديد الذى سيتم استقدامه على أمور خاصة بالنادى الأبيض، منها استقدام إعلانات وتعاقدات مختلفة للنادى والترويج للأمور الخاصة بقلعة ميت عقبة، خاصة أن قطاع الكرة لديه هيكل إدارى يشرف عليه أمير مرتضى فى الأمور المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم فى جانب التعاقدات والأمور الخاصة بالفريق.

ونشر شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق الذى رحل عن منصبه بنادى الزمالك، تغريدة يؤكد ما انفرد به ”الخليج 365”، عبر برنامج "مع شبانة" على صفحة الـ"فيس بوك"، بتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة.

وقال شريف إسلام عبر حسابه على موقع "تويتر":"أحلى الأيام مضت وأجمل مكان ف الدنيا حب الحياه الكيان شكرا لكل فرد فى النادى شكرا للمستشار مرتضى منصور على دعمه شكرا لأخويا والكادر الأهم فى السنوات الاخيره أمير مرتضى شكرا مجلس الإدارة يارب كل النجاح للكيان أفضل إدارة عملت معاها طوال 10 سنوات فى النادى".