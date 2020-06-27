الامارات | كلوب يستبعد انتقال سانشو إلى ليفربول هذا الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يستبعد انتقال سانشو إلى ليفربول هذا الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الفائز لتوه بالدوري الإنجليزي، انتقال جادون سانشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى النادي الإنجليزي هذا الصيف.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال كلوب اليوم السبت: "لا اعتقد أن مثل هذا الانتقال يمكن أن يتم هذا الصيف"، مشيرا إلى أن كثيرا الأشياء في خطط الأندية لا يزال غير مؤكد.

وأضاف كلوب أنه في حال انتقل لاعب خط الهجوم (20عاما) من ناديه، فسيكون في هذه الحالة " أكثر المتفاجئين".

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وبحسب تقارير إعلامية، فإنه إلى جانب ليفربول، هناك أندية أوروبية كبرى مهتمة بضم سانشو، وبينها مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن سانشو يعد واحدا من أفضل الهدافين في الدوري الألماني هذا الموسم حيث أحرز 17 هدفا كما كانت له 17 تمريرة أسفرت عن إحراز أهداف.

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