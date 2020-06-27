الامارات | لقب الدوري الإنجليزي يجبر ليفربول على دفع مبالغ طائلة

شكرا لقرائتكم خبر عن لقب الدوري الإنجليزي يجبر ليفربول على دفع مبالغ طائلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، عن أن إدارة نادي ليفربول باتت مطالبة بتسديد أموال طائلة إلى العديد من الأندية، تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، وذلك عقب حسمه الخميس الماضي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، قبل سبع جولات على ختام البطولة.

وأوضحت الصحيفة، أن: "ليفربول الذي حقق اللقب بعد غياب دام 30 عاماً، بات ملزماً بتسديد أمولاً مقدرة بالملايين، نظير الصفقات التي إبرامها خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً أن سعي النادي لهذا اللقب التاريخي، كان وراء ربط اسم النادي بالكثير من الصفقات التي جعلت من "الريدز" فريقاً لا يقهر، وينجح خلال مشواره للقب بتحقيق إنجازٍ غير مسبوق ومنذ 127 عاماً، بالفوز على جميع الفرق في دوري الموسم الحالي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، من أكبر المستفيدين من تتويج ليفربول، وقالت "ذا صن"، إن: "إدارة ساوثهامبتون ستحصل على ما يقارب ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، بسبب مشاركة لاعبيه السابقين في تتويج ليفربول، إذ تواجد أربعة لاعبين في صفوف ليفربول، قدموا من ساوثهامبتون، وهم الهولندي فيرجيل فان دايك، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي ديان لوفرين، والإنجليزي أدام لالانا".

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وتابعت الصحيفة: "بدورها سيحصل فريق أرسنال على سومٍ كبيرة، بسبب تواجد لاعبه السابق إليكس أوكسليد تشامبرلين ضمن قائمة ليفربول المتوجة بالدوري، هذا بالإضافة إلى عدة اندية استفادة من التتويج ايضاً، وهي هال سيتي النادي السابق لأندري روبرتسون، وتشارلتون الفريق السابق لجو جوميز".

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