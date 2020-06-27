الاتحاد السكندري والمقاولون يجريان المسحة الثانية استعدادًا للعودة للتدريبات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى ناديا الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، اليوم السبت، المسحة الثانية لفيروس كورونا على لاعبيهما والأجهزة الفنية والإدارية استعدادًا للعودة إلى التدريبات.
وكان الناديان أعلنا سابقًا اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في كل من الناديين، حسب نتائج المسحة الأولى.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن اكتشاف عدد من حالات الإصابة بكورونا في الدوري الممتاز، قبل بضعة أيام، كما أعلن حارس الزمالك محمد عواد، أمس الجمعة، إصابته بالفيروس.
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