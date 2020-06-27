شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ نادي برشلونة، بعد قليل، فصلًا جديدًا في صراعه على لقب الدوري الإسباني مع غريمه ريال مدريد حين يحل ضيفًا على سيلتا فيجو بملعب بالايدوس ضمن الجولة 32.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو متساوٍ مع ريال مدريد في عدد النقاط، بينما يحتل الملكي الصدارة بفارق المواجهات المباشرة، فيما ينتظر أن يواجه إسبانيول، غدًا الأحد، في الجولة نفسها.

واختار المدير الفني للبلوجرانا كيكي سيتين دخول المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا

الوسط: أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وريكي بويج

الهجوم: أنسو فاتي ولويس سواريز وليونيل ميسي

في المقابل، يدخل نادي سيلتا فيجو اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: روبن بلانكو

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الدفاع: جوزيف إودو وخورخي ساينز ونيستور أراوخو

الوسط: برايس مينديز ودينيس سواريز وجاكوبو جونزاليس وكيفين فاسكيز وأوكاي يوكوشلو

الهجوم: أياجو أسباس وفيدور سمولوف