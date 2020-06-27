شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة «تريزيجيه» و«المحمدي».. أستون فيلا يخسر من وولفرهامبتون بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط نادي أستون فيلا على ملعبه فيلا بارك أمام ضيفه وولفرهامبتون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يستطع أي من الفريقين كسر حاجز التعادل السلبي في الشوط الأول، قبل أن ينجح وولفرهامبتون في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 62 عن طريق لياندير ديندونكير.

وشهدت المباراة جلوس الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه على مقاعد البدلاء، ليشرك المدير الفني لليفلانز الأول في الدقيقة 60 بديلًا لإزري كونسا، فيما أشرك الثاني بديلًا لمارفيلوس ناكامبا في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، يعقّد أستون فيلا فرصه في البقاء بالدوري الإنجليزي بعدما تجمد رصيده عند النقطة 27 في المركز قبل الأخير بجدول المسابقة، في الوقت الذي رفع فيه وولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 52 في المركز الخامس، ليستمر في مطاردة تشيلسي، صاحب المركز الرابع بـ 54 نقطة ومباراة أقل، على المقعد المؤهل لدوري الأبطال.