زيدان: مباراة إسبانيول "حياة أو موت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

أكد المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، اليوم الأحد، قبل مباراة الفريق المقبلة أمام إسبانيول، في الجولة 32 من الدوري الإسباني، أن المباراة المقبلة ستكون حياة أو موت. قال زيدان في المؤتمر الصحافي: "نعلم منذ البداية أن كل مباراة تعد مباراة نهائية ولن تتغير، وسيجعل إسبانيول الأمر صعباً عليه في ملعبه ببرشلونة لأنه يحتاج إلى نقاط، وعلينا أن نركز ونعتقد أنها نهائي آخر، وعلينا أن نلعبه على أكمل وجه". وأضاف: "الفوز بجميع المباريات الأربع بعد الفاصل لا يعني أي شيء، ويجب أن نستمر في ما نقوم به، نظهر القوة وموقف الفريق، وهو الشيء المهم للفوز بأشياء مهمة". وعن إقالة أبيلاردو علق: "لست مضطراً إلى قول أي شيء من هذا، إنه قرار إسبانيول والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني آسف جداً لأبيلاردو لأن هذه أوقات صعبة". وتابع زيدان تصريحاته متحدثاً عن راموس: "أظهر أنه قادر على تحقيق ما يحققه، وعندما وصل إلى ريال مدريد كان يتمتع بجودة وفوق كل شخصية، وأراد الفوز وكان يريد صنع التاريخ في هذا النادي وهو يحقق ذلك، وأنا لست متفاجئ بما يفعله ونحن محظوظون للحصول عليه، وآمل أن يبقى على هذا النحو حتى النهاية". وواصل: "أنا لا أذهب إلى التدريب لمدة 20 عاماً، أنا لا أعرف كم عدد الذين سأدربهم؟، في رأسي كنت دائماً لاعب كرة قدم، لعبت 17 أو 18 عاماً، ثم عندما سألني الناس إذا كنت تريد أن تكون مدرب قلت لا، وفي النهاية أنا كذلك". وأجاب "زيزو" عن سؤال، هل تشعر بأنك مدرب أفضل من لاعب كرة قدم؟ بقوله: "لا.. أنا لاعب كرة قدم أفضل بالطبع، ولكن مثل لاعب كرة قدم، كان هناك أفضل، أنا سعيد بما قمت به، ولاسيما مع الانتهاء كلاعب هنا، هذا الأفضل". وأضاف: "أفضل دفاع في أوروبا مع ليفربول، وبالنسبة لي من هو الشخص الذي يحب اللعب أكثر، فإن الجانب الدفاعي هو الأهم في الوقت الحاضر، ولدينا ميزة وجود لاعبين ملتزمين في ما يفعلونه، والدفاع هو أمر الجميع، نحن نظهر القوة وموقف الفريق، من المهم جداً الفوز بالأشياء". وعن تطلعاته لتدريب لاعبين معينين مثل مبابي رد: "أنا محظوظ لوجودي هنا في هذا النادي وأدرب هنا، على الرغم من أنني لا أحب كلمة الحظ لأنك يجب أن تؤمن بما تفعله، استمتع بما لدينا، إلى متى؟ لا أهتم بذلك، لذلك أنا أعيش يوماً بعد يوم، ويمكنني القول أنني محظوظ لتدريب أفضل اللاعبين في العالم، أنا أستمتع بالمباريات، ولكن حيث أستمتع أكثر في التدريب". وتلقى زيدان سؤالاً هل تحب محرز كلاعب، ما رأيك بجودته؟ فكان جوابه: "جيد جداً، لاعب مختلف من الناحية الفنية والرأسية، فهو يبحث دائماً عن المرمى وقبل كل شيء إنه سريع مع الكرة، ولكن في النهاية ليس لاعباً لي، بصرف النظر عن الجودة التي يمتلكها ، فهو لاعب من فريق آخر". وعن زيادة فعالية الهجوم على المرمى، والى من ينسب الفضل في هذا قال: "لم نغير أي شيء، حتى اللاعبين لمدة 60 أو 70 يومًا لم يفعلوا الكثير بالكرة في المنزل، لا يوجد شيء خاص، وما يمكنني أن أقوله لكم هو أن قلة التدريب بالكرة كانت جيدة للفريق لأنهم الآن لديهم الجوع للعودة إلى اللعب والتدريب الذي يظهر على أرض الملعب وخاصة في التدريب". ورد زيدان على تخوف أحد الصحافيين من أن هزائم الفريق الثلاث في الدوري جاءت في زيارات للفرق من النصف السفلي: "في النهاية لن نثق ببعضنا البعض، نحن نعلم أننا نلعب أولاً ضد الأخير، لكن هذا لا يساوي شيئاً، سوف يظهرون أنهم يريدون جميع النقاط الثلاث في المنزل، قيل نفس الشيء في مباراة مايوركا لن نثق ببعضنا البعض، ونحن نعلم ما نريد أن نضع العزم في المباراة وهذا ما سنفعله ونحاول الحصول على النقاط الثلاث". تم إقصاء كرة السلة مدريد من الدوري، هل تعتقد أنك لا تقدر حقاً ما تفعله مع فريقك؟ فأجاب: "نحن نعلم أين نحن وصعوبة ذلك، لكن لا شيء سيتغير، الشيء المهم هو الديناميكيات التي تضعها كل يوم، والآن إنه جيد وعلينا أن نستمر، وهناك فرق تعود بالصعوبات، والبعض الآخر أفضل قليلاً، لكننا جميعاً في نفس القارب ولدينا العديد من المباريات والكثير من الملابس، وعليك التفكير في التعافي بشكل جيد في التفاصيل، ولدينا سبع مباريات متبقية، علينا فقط التفكير في مباراة الغد".

