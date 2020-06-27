شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة فايلر يعود إلى القاهرة بعد قضاء إجازة عائلية فى سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي العودة إلى القاهرة يوم 1 أو 2 يوليو المقبل على أقصى تقدير، بعدما سافر إليها يوم 12 يونيو الجاري لقضاء إجازة تستغرق عدة أيام يزور خلالها أسرته التى تُقيم هناك ، وأجرى مسئولو القلعة الحمراء إتصالات مع المدرب السويسري خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد عودته من بلاده وأكد لهم أنه سيعود في الأول أو الثاني من يوليو المقبل حسب ظروف الطيران ، وشدد لهم على أنه سيعود عبر أحدى الطائرة القادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية لعدم وجود رحلات مباشرة وقتها من سويسرا إلى القاهرة حيث سيستقل فايلر قطاراً من سويسرا إلى ألمانيا ومن فرانكفورت إلى القاهرة.

وكان فايلر ، قد إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته التى تقيم هناك خاصة وأنه لم يسافر إلى سويسرا منذ توليه مسئولية تجدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي وفشل في العودة إلى بلاده طوال الأشهر الماضية ومنذ تجميد النشاط الرياضي على خلفية "جائحة" كورونا بسبب حظر الطيران قبل أن ينجح في العودة إلى بلاده عبر طائرة خاصة من مدينة الجونة يوم 12 يونيو الماضي رفقة أحد أهم رجال الأعمال في مصر.

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يشار إلى أن فايلر تحدث مع زوجته بشأن ملف التجديد للأهلي حيث سبق وأتفق المدرب السويسري مع إدارة النادي على التجديد قبل السفر لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمي لحين إستشارة زوجته بشأن التجديد وأتفق المدير الفني على التجديد موسماً ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي قد اكد أنه على تواصل دائم مع رينيه فايلر لإطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلر يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التى يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية فى ملعب التتش بالجزيرة.

وقال عبد الحفيظ، اإن الأمور تسير بشكل ممتاز للغاية منذ العودة للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أن هناك تركيزا شديدا من قبل الجهاز الفنى واللاعبين؛ للاستعداد بقوة لعودة النشاط الرياضى محليا وأفريقيا.