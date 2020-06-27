شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: 11 حالة إيجابية لكورونا فى الدورى ولم نكتشف حالات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه إلى الآن لم تظهر أي حالات إيجابية جديدة لأندية الدوري الممتاز التى قام بإجراء مسحات لإختبار فيروس كورونا أمس وهي أندية الانتاج الحربي و طلائع الجيش بالإضافة إلى سموحه و الاتحاد السكندري.

أكد مسئولو الجبلاية أنه تم الإعلان حتى الآن عن 11 حالة فيروس كورونا لفرق الدوري الممتاز عقب إجراء المسحة الأولي وهي لأندية المقاولون و الاتحاد السكندري و انبي و طنطا ولم يتم إكتشاف حالات جديدة.

فى سياق متصل ، تقدم محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، بالشكر إلى متابعيه على دعمه منذ إعلانه إصابته بفيروس كورونا، وقال الحارس عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "شكراً لكل الناس اللي كلمتني موبايل أو من خلال مسج على مواقع التواصل وبعتزر لو مقدرتش أرد علي حد ربنا يحفظكم جميعا.

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ويواصل الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة محمد عواد حارس الفريق، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع الحارس لبروتوكول العلاج فى المنزل بعد إجرائه فحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، لفاجأ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض، لذا التزم بالمنزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق والحصول على العلاج فى المنزل، حيث كشف عواد للمقربين منه أن حالته مستقرة وجيدة.

وكشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجراؤه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه، وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.

وأوضح المصدر أن حارس الزمالك لا يعانى من أى أعراض وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة فى الساعات القليلة الماضية ويخضع لبروتوكول العلاج فى الفترة الحالية، مع الالتزام بالعزل المنزلى، فيما حرص شيكابالا قائد الزمالك، على طمأنة جماهير النادى على عواد بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا، قائلا، إن عواد بحالة جيدة ولم تظهر عليه الأعراض بقوة الا أنه فى نفس الوقت خالط مؤخراً لاعبين كثيرين فى الزمالك وفى أندية أخرى.