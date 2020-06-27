شكرا لقرائتكم لاعبو المقاولون يخضعون للمسحة الثانية استعداداً لاستئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الكرة، لإجراءات أخذ المسحة الثانية للكشف عن كورونا، وذلك تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي في 25 يوليو المقبل.

وكانت نتائج المسحة الأولى التي جرت يوم الأثنين الماضي بقلعة ذئاب الجبل، قد أظهرت وجود حالة إيجابية رفض المقاولون الكشف عن هويتها احتراماً للخصوصية، وأكد مسئولو النادي أنه تم عزل الحالة المصابة.



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ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

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وخضع جميع لاعبى المقاولون للفحص الطبى للكشف عن كورونا، باستثناء الثنائى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الذى يتواجد حالياً فى تونس، وعبد الله ياسين الذى سافر إلى فرنسا ليكون مع أسرته فى بداية أزمة كورونا.

من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن قلعة ذئاب الجبل كانت تجهز لإجراء مسحات الكشف عن كورونا للاعبين والجهاز الفنى والعاملين، على نفقتها الخاصة، وفى المركز الطبى التابع للمقاولون، إلا أنهم تلقوا خطاباً من اتحاد الكرة بإرسال فريق طبى لأخذ المسحات على نفقة الجبلاية.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، خطاب اتحاد الكرة يؤكد على أنهم إدارة منضبطة ولديهم الرغبة المؤكدة في استكمال الموسم وتذليل العقبات لمساندة قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي.

وأضاف عادل: اتحاد الكرة تحمل قيمة مسحات اللاعبين والجهاز الفني و50 عاملاً بالنادى، لكننا قمنا بعمل مسحات لباقى العاملين على نفقتنا الخاصة من أجل توفير الأمان الكامل وضمان سلامة الجميع داخل النادي، حتى أنني أيضاً أجريت المسحة مع الجهاز الفني للفريق.