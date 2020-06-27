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أتلتيك بلباو يهزم مايوركا بثلاثية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق أتلتيك بلباو على ضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين من لكرة القدم.

وسجل أهداف بلباو راؤول غارسيا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء وأوهيان سانسيت في الدقيقة 24 وأسيير فيلاليبري في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف مايوركا أنتي بوديمير في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

ورفع بلباو رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.

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