الدوري الأميركي للمحترفين: تصديق الرابطة ونقابة اللاعبين على الاستئناف في 30 تموز/يوليو

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نيويورك: أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ونقابة اللاعبين الجمعة عن توصلهما الى اتفاق حول استئناف المباريات بعد توقف قسري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بدءا من 30 تموز/يوليو بما في ذلك بروتوكولات الصحة والسلامة.

ويتضمن الاتفاق اقامة كل المباريات المتبقية في مجمع "والت ديزني وورلد ريزورت" في أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث سيقيم اللاعبون في "فقاعة" حجر صحي لحمايتهم من فيروس "كوفيد-19".

قالت مديرة نقابة اللاعبين ميشيل روبرتس "من المثير للغاية الإعلان عن استئناف موسم 2019-2020".

وعُلّقت منافسات دوري "ان بي ايه" في آذار/مارس الماضي بعد ظهور أول حالة إصابة بـ"كوفيد-19" بين اللاعبين، والتي كانت تعود للفرنسي رودي غوبير (يوتا جاز).

ويشارك في استئناف الدوري 22 فريقا بدلا من 30، بواقع 13 فريقا من المنطقة الغربية وتسعة من المنطقة الشرقية.

واتفقت الرابطة مع نقابة اللاعبين على اتخاذ اجراءات موحدة لمحاربة العنصرية وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يقلص مخاوف بعض اللاعبين في تشتيت الحركة الاجتماعية الصاعدة والاحتجاجات في أعقاب وفاة المواطن الاسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

قال مفوّض رابطة الدوري آدم سيلفر "عملنا سويا مع نقابة اللاعبين لوضع خطة استئناف تعطي الأولوية للصحة والسلامة، تحافظ على النزاهة التنافسية وتوفر منصة للتعامل مع ضحايا العدالة الاجتماعية".

ويأتي هذا الاعلان في يوم أعلنت الهيئات الصحية في فلوريدا عن عدد قياسي من الاصابات بكورونا بلغ 8,942 حالة، محطمة الرقم السابق قبل يومين والبالغ 5,508 حالات، اذ يتفشى الفيروس القاتل بشكل كبير في المنطقة المقررة استضافتها للاعبي الدوري.

وسيصل اللاعبون بمفردهم إلى أورلاندو، دون أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين لن يتمكنوا من الانضمام إليهم إلا بعد نهاية الجولة الأولى من الأدوار الاقصائية. ويجب أن يتم اخضاع هؤلاء الضيوف لاختبار "كوفيد-19" قبل الوصول والبقاء في الحجر الصحي الذاتي لمدة ثلاثة أيام.

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- خطة العودة -

وستقام المعسكرات التدريبية من 9 الى 29 تموز/يوليو، تتخللها ثلاث مباريات ودية بين فرق مقيمة من الفندق نفسه، قبل استئناف المباريات في 30 تموز/يوليو، على ان يتم تتويج البطل في 12 تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير.

وبحسب خطة الاستئناف بـ22 فريقا من أصل 30، فستشارك الفرق التي كانت تحتل المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين قبل التوقف، إضافة الى ستة فرق كانت أمام فرصة جدية لانتزاع مركز مؤهل كونها لا تتخلف بأكثر من ستة انتصارات عن صاحب المركز الثامن في كل من المنطقتين، وهي نيو أورليانز بيليكانز، ساكرامنتو كينغز، فينيكس صنز، بورتلاند ترايل بلايزرز، سان أنتونيو سبيرز (كلها من المنطقة الغربية)، وواشنطن ويزاردز (من المنطقة الشرقية).

أما الفرق التي كانت تحتل المراكز الثمانية في كل من المنطقتين قبل التوقف في 11 آذار/مارس، فهي ميلووكي باكس، تورونتو رابتورز حامل اللقب، بوسطن سلتيكس، ميامي هيت، إنديانا بايسرز، فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بروكلين نتس وأورلاندو ماجيك (المنطقة الشرقية)، ولوس أنجليس ليكرز، لوس أنجليس كليبيرز، دنفر ناغتس، يوتا جاز، أوكلاهوما سيتي ثاندر، هيوستن روكتس، دالاس مافريكس وممفيس غريزليز (المنطقة الغربية).

وبذلك، انتهى موسم كل من تشارلوت هورنتس، شيكاغو بولز، نيويورك نيكس، ديترويت بيستونز، أتلانتا هوكس وكليفلاند كافالييرز من المنطقة الشرقية، مينيسوتا تمبروولفز وغولدن ستايت ووريرز من المنطقة الغربية.

وستخوض كل من الفرق الـ22 ثماني مباريات في الموسم المنتظم لتحديد المراكز الثمانية الأولى.

وسيتأهل الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بعد المباريات الثماني الفرق السبعة الأولى في كل من المنطقتين، مع احتمال اللجوء الى سيناريو خوض ملحق فاصل بين صاحبي المركزين الثامن والتاسع في حال كان الفارق بينهما أربعة انتصارات أو أقل.

وبحال حصول ذلك، على صاحب المركز الثامن أن يفوز بفارق مباراة على التاسع لكي يحصل على البطاقة الثامنة الأخيرة الى الـ"بلاي أوف"، في حين يتوجب على التاسع أن يفوز بفارق مباراتين.