شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق: ندعم منتخب الصالات للوصول لمونديال 2021.. وزيادة عدد الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفنى وما قدمه من إنجازات فى الفترة الأخيرة، وقالت عبد الحق إن المنتخب يلقى دعما كبيرا ومساندة من جانب اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، وأنها تسعى لتوفير كل مطالب الجهاز الفنى من أجل الوصول بالفريق لمراكز متقدمة فى كأس العالم القادمة ليتوانيا 2021.

وأشارت سحر عبد الحق إلى دراسة توسيع قاعدة الممارسة بزيادة عدد الفرق المشاركة فى الدورى الممتاز أو القسم الثانى لكرة الصالات، حيث يصب ذلك فى مصلحة المنتخب مستقبلا من حيث اتساع قاعدة الاختيار وظهور مواهب جديدة متميزة.

وحقق الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح ونادر رشاد مدرب عام وايمن عبد الرحمن مدرب حراس ونواف الوجيه ادارى المنتخب، أكثر من إنجاز خلال الفترة الماضية أبرزها الحصول على برونزية اولمبياد الشباب بالارجنتين 2018 بعد الفوز على الأرجنتين 4/5 فى مباراة تحديد الثالث والرابع وسجل محمد طلعت سوبر هاتريك اربع أهداف وسجل محمد السيد هدف.

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كما صعد منتخب مصر لكرة الصالات لدور الثمانية بكأس العالم 2016 بكولومبيا بعد الصعود لدور ال16 وحقق فراعنة الصالات الفوز على كوبا 1/7 وعلى ايطاليا فى دور ال16 3/4 وسجل اللاعب عبده الاشول الملقب بقاهر ايطاليا هاتريك وسجل عصام علاء هدف .

ونجح منتخب مصر لكرة الصالات مؤخرا فى الصعود لكأس العالم ليتوانيا 2021 بعدما حصد المركز الثانى فى بطولة الأمم الأفريقية والهزيمة أمام منتخب المغرب فى النهائى وسط مؤامراة من الجانب المغربى وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على غينيا 0/9 وانجولا 0/3 وموزمبيق 2/3 فى الدورالتمهيدى وفى دور قبل النهائى الفوز على ليبيا 2/5.