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المشاركة أهم.. كيف يرى المنتخب الجدل حول استئناف المسابقات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الجهاز الفني لمنتخب مصر على الجدل القائمة حول قرار الدولة باستكمال الدوري ورغبة غالبية الأندية في إلغاء الموسم، ومدى تأثير ذلك على حظوظ واستعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

 

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، موعد استئناف بطولة الدوري الممتاز، وكذلك توقيت الكشف عن جدول المباريات المتبقية من الموسم الحالي. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..واجتمعت اللجنة الخماسية بمدربي الأندية الثمانية عشر المشاركة في بطولة الدوري الممتاز بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لمناقشة ملف استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

 

وأعلن وزير أشرف صبحي في وقت سابق استئناف النشاط الرياضي بدء من 25 يوليو المقبل، مشددا على ضرورة استكمال كل المنافسات التابعة لجميع الاتحادات .

 

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فيما رفض 13 فريقا يتصدرهم الزمالك استكمال الموسم بسبب ضغط المباريات وتلاحم المواسم، لكن ما رأى جهاز المنتخب الوطني الأول في هذا الجدل؟!.

 

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعاً  مع حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، غدا، الأحد، فى حضور محمد بركات مدير المنتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

 

كما تضمن الجلسة بين البدرى ومسئولى اللجنة الخماسية معرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية، تمهيداً لاستئناف النشاط.

 

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