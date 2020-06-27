شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركة أهم.. كيف يرى المنتخب الجدل حول استئناف المسابقات؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الجهاز الفني لمنتخب مصر على الجدل القائمة حول قرار الدولة باستكمال الدوري ورغبة غالبية الأندية في إلغاء الموسم، ومدى تأثير ذلك على حظوظ واستعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.
وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي في وقت سابق استئناف النشاط الرياضي بدء من 25 يوليو المقبل، مشددا على ضرورة استكمال كل المنافسات التابعة لجميع الاتحادات الرياضية.
فيما رفض 13 فريقا يتصدرهم الزمالك استكمال الموسم بسبب ضغط المباريات وتلاحم المواسم، لكن ما رأى جهاز المنتخب الوطني الأول في هذا الجدل؟!.
من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعاً مع حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، غدا، الأحد، فى حضور محمد بركات مدير المنتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة.
كما تضمن الجلسة بين البدرى ومسئولى اللجنة الخماسية معرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية، تمهيداً لاستئناف النشاط.
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