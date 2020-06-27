شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يواجهان الوداد والرجاء فى سبتمبر وإلغاء الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم الاستقرار من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على استبدال الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات فى شهر سبتمبر المقبل، بإقامة مباريات دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال تلك الفترة.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال، بينما يواجه بيراميدز حورويا كوناكرى الغينى بنصف نهائى البطولة الكونفدرالية.

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه كان مقررا إقامة توقف دولى للمنتخبات فى الفترة فى سبتمبر، قبل أن يستقر مسئولو كاف على استبداله بمباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية، بسبب توقف النشاط الكروى فى معظم دول العالم لفترة تراوحت من 3 إلى 5 شهور.

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من ناحية أخرى، اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مع الشركة المسئولة عن إجراء مسحات فيروس كورونا لأندية الدورى الممتاز و الحصول على خصم يصل إلى 50 % للجبلاية، من السعر الحقيقى للمسحة بالمستشفيات و المعامل الطبية.

وأجرى 16 نادى من أندية الدورى الممتاز المسحات الخاصة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، بينما تحمل نادى بيراميدز و اف سى مصر تكاليف اجراء المسحات الخاصة بهما.

وتصل سعر مسحة اختبار فيروس كورونا فى الكثير من مستشفيات ومعامل مصر ما بين 1800 إلى 2100 جنيه مصري.