شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تدريبلات الأهلي فى "زمن كورنا"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق اللكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى ومنافسات الدورى، وبدأ المارد الأحمر التدريبات منذ الأربعاء الماضى وسط إجراءات احترازية شديدة، نلقى الضوء عليها فى سياق التقرير التالى من خلال التساؤلات والاستفسارات التالية:

س: كيف يتم تقسيم لاعبى الأهلى فى التدريبات؟

ج: يتم تقسيم اللاعبين على مجموعتين، تبدأ الأولى المران فى الثامنة والنصف صباحاً فيما تبدأ الثانية التدريبات فى العاشرة والنصف صباحاً.

س: ماذا عن العمال فى غرفة ملابس الفريق؟

ج: تم تقسيمهم إلى نصفين، حيث يحضر 50% من العمال يومياً فقط منعاً للتزاحم.

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س: ماذا عن المسحة الطبية للكشف عن كورونا

ج: خضع لاعبو الاهلى والجميع فى جهاز الكرة من عمال وجهاز طبى وإدارى للمسحة الأولى الأحد الماضى، وجاءت نتيجة الجميع سلبية، وتحدد غداً، الأحد، موعداً للخضوع للمسحة الثانية.

س:ما هى الإجراءات الاحترازية للفريق قبل خوض المران؟

ج: يخوض الفريق التدريبات وسط إجراءات طبية مُشددة، ويحرص طبيب الأهلى على قياس درجات الحرارة للجهاز الفنى واللاعبين فور وصولهم إلى مقر النادى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على سلامة الجميع وجاهزيتهم، ويحرص الأهلى على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حيث تم تحديد بوابة لدخول اللاعبين وتسليمهم جميع الملابس وأدوات التدريب للنزول مباشرة إلى أرض الملعب.

كما يحرص مسئولو الأهلى على تنفيذ نظام التباعد بين اللاعبين من خلال المقاعد المخصصة خارج الملعب، حيث قام المسئولون بإزالة دكة الجهاز الفنى والبدلاء فى ملعب التتش ووضعوا كراسى مُتباعدة منعاً للتزاحم فى أرضية الملعب، ويحرص جهاز الكرة على القيام بعملية تعقيم شاملة لملعب التتش وكذلك أدوات اللعب بجانب حضور الجميع النادى بـ"الكمامات.