شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يضع لائحة جزاءات لمواجهة مخالفة الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، لائحة جزاءات خاصة بمخالفة الإجراءات الاحترازية، الواجب تطبيقها مع عودة النشاط الرياضي فى الأول من يوليو المقبل، بعد إنهاء فترة التوقف التى بدأت مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك حرصاً على سلامة اللاعبين وعدم تعرضهم للإصابة.

وجاءت نصوص اللائحة كالتالي:

- في حالة المخالفة يتم إرسال خطاب للجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة بمخالفة المنشأة للتعليمات مع دفع غرامة قدرها 5000 جنيه وإنذار بإيقاف قيد المنشأة في الاتحاد.

- في حالة التكرار يتم إرسال خطاب للجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة بمخالفة المنشأة للتعليمات ويتم منع قيد المدربين العاملين بالمنشأة واللاعبين بالاتحاد ودفع غرامة قدرها 10000 جنيه.

وذلك طبقاً لقرار مجلس الادارة رقم (34) بتاريخ 24/6/2020.



اتحاد الاسكواش

Advertisements

من جانبه، أكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش أن موعد الموسم الجديد لا يمكن تحديده الآن، لكن بعد الانتهاء من المرحلة الحالية والاطمئنان على سلامة اللاعبين وعدم تعرضهم للإصابات بعد عوة التدريبات فى يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الأندية لم تعترض على عودة الأنشطة بعد القرارات التى اتخذها اتحاد الاسكواش الأمس عقب اجتماع اللجنة التي ترأسها خليفة وضع خطة استئناف النشاط الرياضي في الأول من يوليو المقبل.

وقال رئيس اتحاد الاسكواش، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، شكلنا لجنة طبية تضم أطباء من مختلف المحافظات لإمكانية الإشراف على تطبيق الإجرءات احترازية في جميع الأندية بمصر، وفقاً لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وأضاف عاصم خليفة: هذه المرحلة مرحلة تجريبية سنبدأ خلالها بالتدريبات الفردية والبدنية التى لا تحتاج إلى تواجد أعداد كبيرة من اللاعبين، وإذا سارت الأمور بطريقة جيدة سننسق مع وزارة الرياضة لعودة النشاط بعد نهاية يوليو.

واستطرد رئيس الاسكواش: الاتحاد طبق الضوابط التي أقرتها وزارة الرياضة من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي، ولن يتواجد في الملعب أكثر من لاعب، قمنا بوضع قواعد محددة ليلتزم بها اللاعبين والأندية في الفترة المقبلة، وحال عودة النشاط قد نتنازل عن بعض البطولات التي تشهد تجمعات كبيرة للاعبين حرصاً عى سلامتهم.

وقرر اتحاد الاسكواش إرسال لجنة طبية إلى كل نادٍ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل استئناف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى عودة النشاط أول يوليو عبر التدريبات الفردية فقط وليست الجماعية، وبحد أقصى لاعب أو لاعبين فقط داخل الملعب لزجاجي.

كما قرر الاتحاد غلق غرف خلع الملابس ومنع دخول أولياء الأمور إلى الملاعب، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنع انتشار الفيروس.