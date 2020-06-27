مباشر بعد قليل.. سيلتا فيجو وبرشلونة.. القناة المجانية الناقلة والتشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة سلتا فيجو وبرشلونة ضمن منافسات الجولة الـ٣٢ من الدوري الإسباني "الليجا". ويحتل برشلونة وصافة بطولة الليجا برصيد ٦٨ نقطة، بينما يقع سيلتا فيجو في المركز الـ١٦ برصيد ٣٣ نقطة. تشكيل برشلونة: تير شتيجين - جوردي ألبا - نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - إيفان راكيتيتش - ارتورو فيدال - ريكي بويج - أنسو فاتي - لويس سواريز - ليونيل ميسي. Advertisements وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD3 و beIN Sports HD1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق حفيظ دراجي ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي: القمر: نايل سات تردد: 11766 أفقي. معدل الترميز: 27500

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