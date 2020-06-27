سنايدر: تألقت في دوري الأبطال بعد سهرة صباحية مع كلوني وفوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

قال الهولندي ويسلي سنايدر نجم فريقي ريال مدريد وإنترناسيونالي السابق إنه تألق بقميص الأخير أمام فريق فيردر بريمن الألماني، رغم أنه سهر حتى السادسة صباح اليوم ذاته.

وروى النجم الذي ساهم في تأهل منتخب بلاده لنهائي كأس العالم 2010 الواقعة في حوار مع صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية قائلًا: "سهرت مع زوجتي بصحبة جورج كلوني وميجان فوكس حتى السادسة صباحًا، وفي اليوم التالي خضت مواجهة فيردر بريمن في دوري أبطال أوروبا."

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وأضاف صانع اللعب الهولندي: "سجلت هدفًا وصنعت آخر في المباراة، وعندما رأيت أن هذا الأمر ممكنًا، لم أتردد في تكراره."

وتغلب إنترناسيونالي بين جماهيره على فيردر بريمن برباعية نظيفة، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بموسم 2010/2011، وكان سنايدر بين أبرز نجوم المواجهة.

وكان النجم الهولندي قد صرح في وقت سابق بأنه فضل الاستمتاع الشخصي خلال مسيرته الكروية، التي لم يتمتع خلالها بالالتزام الكاف، وهو ما حرمه من مضاهاة إنجازات ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حسب وصفه.