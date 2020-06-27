زيدان: لن نستسهل بإسبانيول.. ولا تعليق حول إقالة المدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنه فريقه لن يستسهل بمنافسه إسبانيول، مشيراً إلى أنه حزين لإقالة مدرب الفريق الكتالوني.

ويلتقي ريال مدريد بنظيره إسبانيول، غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ٣٢ من الليجا.

وقال زيدان في المؤتمر الذي يسبق المباراة: "نحن ندرك منذ البداية أن هناك 11 مباراة نهائية تنتظرنا، تبقت ٧ الآن".

وأضاف: "فوزنا بـ4 مباريات لا يعني شيئا، فعلينا الاستمرار، غدا نهائي آخر وعلينا اللعب بكامل قوتنا".

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وتابع زيدان: "إسبانيول سيجعل مهمتنا صعبة لأنهم يحتاجون للنقاط الثلاث".

وعن قرار إسبانيول بإقاله مدربه قبل المباراة: "ليس لدي تعليق حول قرار إسبانيول بإقالته، لكنني أشعر بالحزن من أجله. إنها لحظات صعبة بالنسبة له".

وأكمل زيدان حديثه عن المباراة: "لن نستسهل الخصم، نعلم أن المباراة بين الأول والأخير، لكن ذلك لا يعني شيئا، لأنه يجب إثبات ذلك في الملعب، إسبانيول يريد النقاط الثلاث، وعلينا القتال من أجلها".

واختتم زيدان تصريحاته: "نعلم الصعوبات التي تواجهنا، الأهم هو عملية التعافي بشكل جيد مع توالي وتراكم المباريات.، كلنا في نفس القارب، تبقت 7 مباريات ونفكر بمباراة الغد فقط".