وولفرهامبتون يهزم أستون فيلا ويعقد موقف المحمدي وتريزيجيه في البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعقد موقف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمته من مضيفه وولفرهامبتون بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ 32 من البريميرليج.

وسجل هدف المباراة الوحيد الإسباني ديندونكر في الدقيقة 61 من المباراة ليرفع رصيد فريقه إلي 52 في المركز الخامس مؤقتا ويتجمد رصيد فيلا عن 27 نقطة في المركز قبل الأخير.

بدء أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من: أوريان نيلاند - إزري كونسا - تايرون مينجز - كورتني هوس - مات تارجيت - مارفيلس ناكامبا - دوجلاس لويز - كونور هوريهان - جاك جريليش - كينان دافيس - مبوانا ساماتا.

ومع بداية المباراة تعرض مات تارجت لاعب أستون فيلا بسبب لشد عضلي، واضطر دين سميث المدير الفني لفيلا لإجراء تبديل اضطراري بإخراجه والدفع بنيل تيلور بدلاً منه.

وشهد اللقاء أول فرصة حقيقية على المرمى في الدقيقة 19 بعدما أرسل جواو موتينيو لاعب وولفرهامبتون كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها راؤول خيمينيز برأسه للمرمى ولكن نيلاند حارس الفيلا تصدى لها على مرتين.

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وواصل وولفرهامبتون هجماته على مرمى أستون فيلا، عن طريق دوهيرتي الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس نيلاند.

وكاد حارس أستون فيلا أن يكلف فريقه هدفاً بعدما مرر الكرة بالخطأ لتصل إلى ديوجو جوتا على حدود منطقة الجزاء ولكن تسديدته علت العارضة.

وقام المدير الفني لأستون فيلا بالدفع بأحمد المحمدي في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 61 نجح فريق ولفرهامبتون في احراز الهدف الأول عن طريق لاعبه ديندونكر.

ودفع المدير الفني لأستون فيلا بالمصري الأخر محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 82 من أحداث المباراة ليهدر فرصة فور مشاركته وتنتهى المباراة بفوز الذئاب.