فيتوريا وموسى ثنائي النصر السعودي يجريان مسحة كورونا

أجرى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي واللاعب بالفريق النيجيري أحمد موسى ، المسحة الطبية لفحص فيروس كورونا، إضافة إلى الأجهزة الفنيةوالطبية، استكمالاً للفحوص التي بدأها الإثنين الماضي لجميع منسبيه.
وكان المدرب البرتغالي وصل إلى الرياض يوم الخميس الماضي، عبر طائرةخاصة، كما وصل موسى قادماً من نيجيريا في ذات اليوم، استعداداً لاستئناف التدريبات التي من المنتظر أن تنطلق فور ظهور نتائج الفحوص.
يذكر أن فريق النصر السعودي يحتل وصافة الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.
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