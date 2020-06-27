رئيس إنبي يحضر أول مران لفريق الكرة

حرص زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة على دعم أول مران للفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم السبت منذ توقف النشاط الرياضي بمصر والعالم في مارس الماضي بسبب ازمة إدارة نادى إنبى برئاسة على دعم أول مران للفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم السبت منذ توقف النشاط الرياضي بمصر والعالم في مارس الماضي بسبب ازمة كورونا ، والمقام على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس. حضر التدريب المحاسب زكريا السيد رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد غرابة ممثلاً عن باقى أعضاء مجلس الإدارة لتخفيف التواجد . الإدارة والمهندس محمد غرابة ممثلاً عن باقى أعضاء مجلس الإدارة لتخفيف التواجد . وعقد رئيس النادى جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حلمى طولان ، في حضور عبد الناصر محمد ، مدير الكرة من أجل الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتين الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم. مدير الكرة من أجل الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتين الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم. واطمأن المحاسب زكريا السيد على تنفيذ كل الخطوات والإجراءات التى تم الإعلان عنها فى السابق ، وذلك حرصا على سلامة الجميع . وقام رئيس النادى بتحفيز اللاعبين بعد عودتهم للمران عقب فترة توقف والتي استمرت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

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