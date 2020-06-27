شاهد .. وليد العطار يتابع المسحة الثانية للاعبي المقاولون العرب

أجرى فريق نادي المقاولون العرب مسحته الثانية اليوم، السبت، بملعب النادي بالجبل الأخضر في إطار التجهيزات الطبية لعودة النشاط الرياضي خلال المرحلة المقبلة. المقبلة. وحرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على الحضور بملعب الجبل الأخضر لمتابعة إجراءات المسحة بتكليف من اللجنة الخماسية من أجل التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية. بتكليف من اللجنة الخماسية من أجل التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية. Advertisements يذكر أن المسحة الأولى لفريق المقاولون العرب أثبتت وجود عينة واحدة إيجابية تنفذ حاليا إجراءات العزل المنزلي.

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