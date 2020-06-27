أستون فيلا يسقط أمام ولفرهامبتون بهدف نظيف بمشاركة المحمدي وتريزيجيه

فاز فريق ولفرهامبتون علي نظيره أستون فيلا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية و الثلاثين من الدوري االإنجليزي.

أحرز الهدف الوحيد في اللقاء لينادر ديندونكر لاعب ولفرهامبتون في الدقيقة

62 من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وحل اللاعب المصري أحمد المحمدي بديلا في الدقيقة 60 من عمر اللقاء علي حساب إزري

كونسا، فيما نزل تريزيجيه إلي أرضية الملعب بدبلا للاعب مارفيلوس ناكمبا في الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ولفرهامبتون ثلاث نقاط ليصل للنقطة 52 محتلا المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن، بينما يتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 27 محتلا المركز التاسع عشر من ترتيب البريميرليج.