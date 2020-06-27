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اتحاد الكرة يوضح سبب صعوبة ارتداء اللاعبين كمامات أثناء المباريات

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كشف د.محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، عن السبب وراء صعوبة ارتداء اللاعبين كمامات أثناء استئناف بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

قال سلطان في تصريحات لـ

"الوفد": "ارتداء اللاعبين للكمامات يقلل نسبة الأكسجين المفترض أن تدخل أجسامهم وبالتالي ستؤثر فيهم سلبًا".

وتابع: "المفترض أن لاعب الكرة

أو أي رياضي حالته الصحية جيدة ويهتم بتناول مأكولات ومشروبات صحية، كما أن المباريات تقام في ملاعب مفتوحة، وبالتالي لا داعي لارتداء الكمامات".

وتقرر استئناف بطولة الدوري الموسم الحالي بعدما توقفت لفترة للحد من انتشار فيروس .

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