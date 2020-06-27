مدرب ريال مدريد يشيد بـ رياض محرز

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بالجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الملكي وإسبانيول غدًا.

ومدح زيدان بإمكانيات اللاعب الجزائري رياض محرز قائلًا : " لاعب رائع للغاية ومختلف، وجيد جدًا في الناحية الفنية ويبحث دائمًا على الهدف وسريع مع الكرة، ولكن في النهاية ليس لاعبي فبجانب جودته هو لاعب في فريق آخر".

وأجاب زيدان عن المدة التي سيدرب فيها الريال، مضيفًا: " لا أعرف، ولا أفكر به ولم أخطط له، وما يحمسني هو قضاء يوم بيوم، وكنت لاعبًا

لمدة 18 عامًا، وحينها كنت أقول إنني لن أصبح مدربًا، ولكن أصبحت بالفعل، وهذه المهنة تستنزفني كثيرًا وسنرى الآمر، ولكن حتى 20 عامًا، بالتأكيد لن يحدث ".

ورد زيدان حول تفضيله فترة اللعب أم التدريب، قائلاً: " بالطبع أفضل اللعب، ولكن أنا سعيد بما أفعله وتحديدًا إنهاء مسيرتي كلاعب هنا».

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وعلق زيدان عن كون ريال مدريد يمتلك أفضل دفاع في أوروبا رفقة نادي ليفربول الإنجليزي ، قائلاً: " بالنسبة لي الشق الدفاعي هو الأهم حاليًا، ولدينا الميزة بامتلاك لاعبين ملتزمين

بما يفعلوه، والدفاع واحدة من بين هذه الأشياء، وقادرين على اظهار قوتنا وهذا مهم للفوز".

وعلق على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قائلًا: " حالفني الحظ لتواجدي في هذا النادي والتدريب هنا، على الرغم من أنني لا أحب كلمة الحظ، لأنه يجب الثقة بما تفعله، والاستمتاع بما لديك، وأستطيع القول بأنني كنت محظوظًا لتدريب أفضل لاعبي العالم، واستمتع بالمباريات والتدريبات".

واختتم المدرب الفرنسي زيدان حديثه بالتطرق إلى تألق فينيسيوس وإظهار قوته على الرغم من الانتقادات التي توجه إليه، قائلاً: " اللاعبين يعلمون أين يلعبون وكل من يلعب هنا يواجه لحظات تألق وانخفاض، هكذا هي الحياة، ولن يتغير أي شيء، ونحن في مرحلة جيدة وفينيسيوس أيضًا، ولكن علينا التحلي بالصبر مع الجميع، ونمتلك 25 لاعبًا، ونسعى لمصلحة الفريق" .