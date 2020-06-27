اتجاه في اتحاد الكرة لاستمرار وجيه أحمد وعزب حجاج في قيادة لجنة الحكام

تتجه النية لدى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، لعدم تعيين رئيس جديد للجنة الحكام بعد قرار استكمال بطولة الدوري الممتاز. وعلمت "الوفد"، أن اتحاد الكرة استقر على بقاء وجيه أحمد ود.عزب حجاج في قيادة لجنة الحكام وإدارة شؤونها خاصة وأنه من الصعب تعيين رئيس للجنة في وسط الموسم. تعيين رئيس للجنة في وسط الموسم. الجدير بالذكر أن جمال الغندور كان هو رئيس لجنة الحكام قبل أن يتقدم باستقالته بعد وقف النشاط الكروي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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