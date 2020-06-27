مرموش علي مقاعد بدلاء فولفسبورج لمواجهة بايرن ميونخ في الدوري الألماني

أعلن أوليفرجلاسنر المدير الفني لفريق فولفسبورج الألمانى عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت، والتي ضمت اللاعب المصري عمر مرموش علي مقاعد البدلاء، بالمبارة التي تلعب فيالجولة الختامية لبطولة الدوري الألماني.
وجاء تشكيل فولفسبورج كالتالي:-
في حراسة المرمي: كوين كاستيلس.
الدفاع: كيفين مبابو – مارين بونجراسيتش – جون انطوني بروكس -جيرومي روزيليون.
الوسط: ريناتو ستيفين – ماكسميليان أرنولد – جوشوا جيلافوجى .
الهجوم: جوزيب بريكالو – دانييل جينتشيك – فوتر فيجورست.
قائمة البدلاء: عمر مرموش – روين كنوخه- يوليسيس لانيز- فيكتور –كلاوس- بافاو بيرفان – جستفان – جيرهارت – لوكا هورن.
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