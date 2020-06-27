هالاند يقود تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي أمام هوفنهايم بالدوري الإلماني

أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بوروسيا دورتموند عن تشكيل فريقة الأساسي لمواجهة هوفنهايم، بعد قليل في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا ضمن منافسات الجولة الـ 34، والأخيرة، من مسابقة الدوري الألماني " بوندسليجا". والأخيرة، من مسابقة الدوري الألماني " بوندسليجا". وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي.. حراسة المرمى: بوركي خط الدفاع: باليردي ، هوميلز ، بيستشيك. Advertisements خط الوسط: جيريرو ، فيتسيا ، براندات ، موري. خط الهجوم: ثورجان هازارد ، رينا ، إيرلينج هالاند. ويحتل فريق بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني برصيد 69 نقطة، خلف بايرن ميونخ حامل اللقب بـ 79 نقطة، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز السابع بـ 49 نقطة.

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