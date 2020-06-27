ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام فولفسبورج

أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فولفسبورج بعد قليل في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الألماني . تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الألماني . وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي.. حراسة المرمى: نوير Advertisements خط الدفاع: أودريزولا، بواتينج، ألابا، دافيز خط الوسط: جروتسيكا، كوسانس، مولر خط الهجوم: جنابري، ليفاندوفسكي، كومان

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