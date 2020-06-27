رياضة | عودة المُحارب.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة المُحارب.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة إسبانيول مساء غد الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الملكي عودة كاسيميرو الذي غاب عن المباراة الماضية أمام ريال مايوركا بسبب الإيقاف، فيما سيغيب لوكا مودريتش وميندي عن قائمة مباراة الغد.

قائمة ريال مدريد ضمت كلا من :-

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حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوبي

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران مارسيلو - خافي هيرنانديز - ميجيل جوتيريز

خط الوسط : كروس = كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - جاريث بيل - أسينسيو - إبراهيم دياز - ماريانو - فينيسيوس جونيور - رودريجو.