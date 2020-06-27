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رياضة | أستون فيلا يسقط أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أستون فيلا يسقط أمام ولفرهامبتون في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ولفرهامبتون فوزًا صعبًا على حساب مضيفه  أستون فيلا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.


أهدى البلجيكي لياندير ديندونكير هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وبالانتصار رفع وولفرهامبون رصيده إلى 52 نقطة بالمركز الخامس بترتيب "البريميير ليغ"، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة بالمركز قبل الأخير.

 وتوج (المتصدر بـ86 نقطة) بلقب "البريميير ليغ"، للمرة الأولى منذ 1990، عقب خسارة مانشستر سيتي (الوصيف، 63 نقطة) أمام 2-1 الخميس الماضي قبل سبع جولات من نهاية البطولة.

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