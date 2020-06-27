رياضة | كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة سيلتافيجو بعد قليل في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا". ويتطلع برشلونة للعودة بنقاط الفوز من ميدان سيلتافيجو أملا في تعثر ريال مدريد غدا أمام مضيفه إسبانيول من أجل الانفراد بصدارة الترتيب. تشكيل برشلونة جاء على النحو التالي :- Advertisements حراسة المرمى : تير شتيجين خط الدفاع : سيميدو - أومتيتي - بيكيه - جوردي ألبا خط الوسط : فيدال - ريكي بويج - راكيتيتش خط الهجوم : لويس سواريز - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.

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