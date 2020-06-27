رياضة | سيتين يعلن تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتين يعلن تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة التشكيل الرسمي للبلاوجرانا لمواجهة سيلتا فيجو اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني خلف ريال مدريد الذي يأتي في الصدارة ويتفوق بفارق المواجهات المباشرة. وشهدت التشكيلة ظهور ريكي بويج مع برشلونة في مفاجأة كيكي سيتين، في حين يتواصل غياب أنطوان جريزمان عن التشكيلة الأساسية. وجاء التشكيل على النحو التالي:

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