رياضة | إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المشرف على تدريب حراس مرمى النادي الأهلي إكرامي الشحات ، أن مهاجم المقاولون العرب طاهر محمد طاهر لا يستحق المبلغ المطلوب فيه وهو40 مليون جنيه.

وخلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (اللعيب) قال إكرامي : " أنا لا أتحدث عن أي شيء يتعلق برغبة الأهلي في شراء طاهر أو قدرات اللاعب ولكن لا يوجد لاعب في مصر من الأساس يستحق هذا المبلغ أو نصفه".

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وتابع : "حراسة مرمى الأهلي في حالة جيدة، وطلبت في تقريري في شهر يناير الماضي إعارة الحارس الصاعد مصطفى شوبير للحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر واكتساب الخبرات".

وأشار إكرامي إلى أنه برئ من إصابة جمال عبد الحميد مهاجم الزمالك الأسبق حين كان زميله بالنادي الأهلي موضحاً أنه التقط كرة هوائية قبله وفوجئ بإصابته بكسر في قدمه بدون أن يلمسه.

وأكد أن أول مكافأة حصل عليها كانت 25 جنيها من حساب صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق الشخصي، لتصديه لكرة متميزة من حمادة إمام في لقاء الزمالك.