رياضة | بعد عرض الزمالك.. المصري يشترط 1.5 مليون دولار ولاعبين للتخلي عن "وادي"

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد عرض الزمالك.. المصري يشترط 1.5 مليون دولار ولاعبين للتخلي عن "وادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مصرية اليوم أن نادي المصري البورسعيدي رد على عرض مسئولي الزمالك بشأن رغبتهم في التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي.

وطلب مسئولو الزمالك برئاسة مرتضى منصور التعاقد مع المهاجم الفلسطيني المميز محمود وادي من المصري البورسعيدي لتدعيم الخط الأمامي في فترة الانتقالات الصيفية.

النادي البورسعيدي رد على الزمالك وأبلغهم أن شرطهم الوحيد للتخلي عن وادي هو دفع مليون ونصف المليون دولار بالإضافة إلى التعاقد مع ثنائي القلعة البيضاء كريم بامبو وعمر السعيد بشكل نهائي.

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ويرغب نادي الزمالك منذ فترة في التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي نجم نادي المصري المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويريد الفارس الأبيض ضم محمود وادي في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق وليكون بديل مناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض محمود وادي من جديد على مسئولي القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية لضمه في الصيف.