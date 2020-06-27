رياضة | حالة وحيدة تجبر تريزيجيه على مغادرة أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حالة وحيدة تجبر تريزيجيه على مغادرة أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي ويليام دافيلا وكيل أعمال المصري محمود حسن تريزيجية نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر عن الحالة الوحيدة التي تدفعه للرحيل عن فريقه الحالي.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع تريزيجية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وأكد وكيل أعمال تريزيجيه أنه لن يرحل عن صفوف نادي أستون فيلا إلا إذا هبط النادي هذا الموسم من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار وكيل أعمال محترفنا المصري أنه لم يناقش أي عروض للتعاقد معه الفترة الماضية ولكن يوجد اهتمام من احد أندية الدوري التركي بضم اللاعب.

ويتواجد نادي أستون فيلا في المركز التاسع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة من أصل 31 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.