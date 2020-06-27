رياضة | زيدان يتحدث عن مواجهة إسبانيول في الليجا غدًا

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن مواجهة إسبانيول في الليجا غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام إسبانيول في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"نحن ندرك منذ البداية أن هناك 11 مباراة نهائية تنتظرنا، تبقت 7 الآن، فوزنا ب4 مباريات لا يعني شيئا، فعلينا الاستمرار".

‏وأضاف :"إسبانيول سيجعل مهمتنا صعبة لأنهم يحتاجون للنقاط الثلاث".

‏وزاد ؛"غدًا نهائيٌ آخر، وعلينا اللعب بكامل قوتنا".

وأشار :"ليس لدي تعليقٌ حيال قرار إسبانيول بإقالة المدرب من منصبه قبل مواجهتنا، لكنني أشعر بالحزن من أجله. إنها لحظات صعبة بالنسبة له".

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وتطرق زيدان للحديث عن القائد سيرجيو راموس قائلا :"منذ صغره، أظهر سيرخيو راموس موهبته وأنه سيصبح أحد العظماء، لقد امتلك الجودة وفوق ذلك الشخصية".

‏وتابع :"يريد الفوز دائما ويريد صنع تاريخ هذا النادي، لست متفاجئا بما وصل إليه سيرجيو، نحن محظوظون لامتلاكه معنا في مدريد، وأتمنى أن يستمر حتى نهاية مسيرته".

وحول خسارة ريال مدريد هذا الموسم من فرق أسفل الترتيب قال :"لن نستسهل الخصم، نعلم أن المباراة بين الأول والأخير، لكن ذلك لا يعني شيئا، لأنه يجب إثبات ذلك في الملعب".

‏وواصل :"إسبانيول يريد النقاط الثلاث، وعلينا القتال من أجلها".

وأوضح :"لن تصيبنا ثقة زائدة، نحن نعرف الوضع الذي نلعب فيه ضد الأخير، سيظهرون أنهم يريدون 3 نقاط، ولن نثق حدث نفس الشيء في المباراة ضد مايوركا، لكن نحن نعرف ما نريد".

وأردف :"أنا محظوظ لتدريب ريال مدريد، لا أحب أن أقول كلمة الحظ، عليك أن تؤمن بما تفعله، عليك أن تستمتع بما لديك، أنا محظوظ لتدريب الأفضل، و في أفضل نادي في العالم لديك اللاعبين الأفضل".