رياضة | الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي الزمالك منذ فترة في التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي نجم نادي المصري المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويريد الفارس الأبيض ضم محمود وادي في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق وليكون بديل مناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق.

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وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض محمود وادي من جديد على مسئولي القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية لضمه في الصيف.

وينوي نادي الزمالك في الدخول في مفاوضات مع مسئولو المصري في الساعات القادمة وتقديم عرض ضخم لضم اللاعب.

ويدرس مسئولو الفارس الأبيض تقديم مبلغ مالي إلى نادي المصري البورسعيدي بالاضافه إلى عقد صفقة تبادلية لضم محمود وادي في الصيف.